Мэр Уфы Ульфат Мустафин умер из-за осложнений после COVID-19

Глава администрации Уфы Ульфат Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Фото: администрация города Уфа

Мустафину был 61 год. Совет городского округа Уфы избрал его главой администрации города в октябре 2018 года.

О том, что Мустафин заразился COVID-19, ранее сообщал глава Башкирии Радий Хабиров. Он отмечал, что у мэра Уфы были серьезно поражены легкие и что болезнь протекала тяжело.

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, накануне в возрасте 62 лет умер член совета депутатов Басманного района Москвы Юрий Архипов. Он возглавлял столичный музыкальный театр для детей и юношества «На Басманной». Месяц назад, 23 сентября, от COVID-19 скончался и депутат Государственной думы Ваха Агаев («КПРФ»). Ему было 67 лет.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин в беседе с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что число депутатов, перенесших или болеющих COVID-19, достигло 91, в больницах сейчас находятся 38 из них, еще один в реанимации.

На этой неделе стало известно о трех губернаторах, которые заразились COVID-19. В четверг, 29 октября, положительный тест на коронавирус получил губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн.

В понедельник, 26 октября, стало известно о заражении COVID-19 губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Его госпитализировали, состояние оценивается как стабильное. В этот же день COVID-19 выявили у главы Кемеровской области Сергея Цивилева — он уже находился на карантине после обнаружения коронавируса у его жены.