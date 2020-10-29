Французские следователи допросили напавшего на прихожан церкви в Ницце. Макрон прибыл на место трагедии

Следователи во Франции допросили мужчину, который напал на людей у церкви Нотр-Дам. Радио Europe 1 сообщило, что нападавшему, предположительно, 25 лет, он сказал, что его зовут Браим и «признался» в совершении теракта. Ранее французский телеканал BFM подтвердил, что молодой человек арабской внешности. Документов при нем не было, полиция сняла у него отпечатки пальцев.

Однако Nice-Matin утверждает, что нападавший мужчина — из Туниса, ему 21 год.

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Полиция также уточнила и данные о трех погибших в результате атаки. Среди них — женщина 70 лет, которая была обезглавлена в церкви, 45-летний работник храма и женщина 30 лет, которая скончалась в соседнем баре от многочисленных ран.

По данным французского телеканала BFM, Эмманюэль Макрон прибыл в Ниццу. «Спасибо главе государства Эмманюэлю Макрону за его немедленный визит в наш город после новой атаки исламистов, поразившей самое сердце Ниццы», — сообщил член городского совета.

В то же время полиция города Лион, который расположен в центральной части Франции, задержала у железнодорожного вокзала вооруженного ножом мужчину. По данным полиции, он готовился совершить нападение.

Папа Римский Франциск принес свои соболезнования католикам Ниццы и сказал, что молится за жертв и их семьи.

Президент России Владимир Путин выразил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону соболезнования в связи с нападениями во Франции. «Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви», — говорится в телеграмме главы государства.

Путин заявил, что россияне разделят гнев и скорбь народа Франции, и добавил, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества.

Серия нападений во Франции началась после убийства 47-летнего учителя географии и истории Самюэля Пати, который объяснял своим ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. 18-летний преступник — Абдулах Анзаров — отрезал преподавателю голову, а фотографию с места преступления выложил в свой твиттер, сопроводив публикацию угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных».