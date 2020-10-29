Октябрьский райсуд Красноярска 29 октября удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), которое возбудили 27 октября. Об этом сообщают источники ТАСС, РИА Новости и «Коммерсанта».

«Арест наложен на семь объектов, кадастровая стоимость которых составляет 81,03 млн рублей», — сообщили в Красноярском краевом суде. Источники «Коммерсанта» в силовых ведомствах также сообщили, что в опись попали пять земельных участка и два строения.

Быкова 23 октября отправили под арест на два месяца по делу об организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. За день до этого суд отпустил его под домашний арест по другому делу, но Быкова сразу же задержали.

Красноярский бизнесмен подозревается в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая. Быков стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает дело сфабрикованным и отрицает вину.