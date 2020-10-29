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№ 119 от 28 октября 2020

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Суд арестовал имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова на 81 млн рублей

Общество288

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Октябрьский райсуд Красноярска 29 октября удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на имущество красноярского бизнесмена Анатолия Быкова в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК), которое возбудили 27 октября. Об этом сообщают источники ТАСС, РИА Новости и «Коммерсанта».

«Арест наложен на семь объектов, кадастровая стоимость которых составляет 81,03 млн рублей», — сообщили в Красноярском краевом суде. Источники «Коммерсанта» в силовых ведомствах также сообщили, что в опись попали пять земельных участка и два строения.

Быкова 23 октября отправили под арест на два месяца по делу об организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. За день до этого суд отпустил его под домашний арест по другому делу, но Быкова сразу же задержали.

Красноярский бизнесмен подозревается в организации убийства по найму (ч. 3 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая. Быков стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает дело сфабрикованным и отрицает вину.

Теги:
арест, красноярск, быков, ng

«Недопустимо убивать людей»: Песков — о нападениях во Франции

Общество304

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В Кремле назвали нападение у церкви Норт-Дам во французской Ницце «ужасающей трагедией» и заявили о недопустимости как убийств, так и оскорблений чувств верующих. Такую позицию представил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце. Это абсолютно ужасающая трагедия», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля также заявил о недопустимости оскорбления чувств верующих. «Одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также отметил, что в России вряд ли было бы возможно появление таких сатирических изданий как французский еженедельник Charlie Hebdo, который из-за карикатур на религиозных деятелей регулярно подвергается критике со стороны некоторых последователей ислама.

Серия нападений во Франции началась после убийства 47-летнего учителя географии и истории Самюэля Пати, который объяснял своим ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. 18-летний преступник — Абдулах Анзаров — отрезал преподавателю голову, а фотографию с места преступления выложил в свой твиттер, сопроводив публикацию угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных».

Глава государства предупредил, что в стране будет развернута «активная борьба против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». Сегодня, когда мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда, во Франции произошло еще несколько нападений: в Ницце в результате атаки погибли три человека, а в Авиньоне, на юго-востоке страны, еще один злоумышленник с ножом попытался напасть на полицейских, но его застрелили. Примерно в это же время в Саудовской Аравии мужчина ранил охранника консульства Франции; преступника задержали.

Теги:
sn, карикатура, теракт , франция
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