«Недопустимо убивать людей»: Песков — о нападениях во Франции

В Кремле назвали нападение у церкви Норт-Дам во французской Ницце «ужасающей трагедией» и заявили о недопустимости как убийств, так и оскорблений чувств верующих. Такую позицию представил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце. Это абсолютно ужасающая трагедия», — сообщил он (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля также заявил о недопустимости оскорбления чувств верующих. «Одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также отметил, что в России вряд ли было бы возможно появление таких сатирических изданий как французский еженедельник Charlie Hebdo, который из-за карикатур на религиозных деятелей регулярно подвергается критике со стороны некоторых последователей ислама.

обновление 15:43 Президент Владимир Путин выразил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону соболезнования в связи с нападениями во Франции. «Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершенное в стенах церкви», — говорится в телеграмме главы государства. Путин отметил, что россияне разделят гнев и скорбь народа Франции, и добавил, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества.

Серия нападений во Франции началась после убийства 47-летнего учителя географии и истории Самюэля Пати, который объяснял своим ученикам понятие свободы слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. 18-летний преступник — Абдулах Анзаров — отрезал преподавателю голову, а фотографию с места преступления выложил в свой твиттер, сопроводив публикацию угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных».

Глава государства предупредил, что в стране будет развернута «активная борьба против носителей радикальной идеологии и созданных ими ассоциаций». Сегодня, когда мусульманский мир отмечает день рождения пророка Мухаммеда, во Франции произошло еще несколько нападений: в Ницце в результате атаки погибли три человека, а в Авиньоне, на юго-востоке страны, еще один злоумышленник с ножом попытался напасть на полицейских, но его застрелили. Примерно в это же время в Саудовской Аравии мужчина ранил охранника консульства Франции; преступника задержали.