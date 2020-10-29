Путин предложил продлить мораторий на проверки малого бизнеса и отсрочки по налогам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости продления моратория на плановые проверки малого бизнеса на весь следующий год. Об этом он сообщил во время выступления на форуме «Россия Зовет!».

«Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей», — объяснил президент.

Он также предложил продлить на три месяца отсрочку по уплате налогов и страховых взносов местам общественного питания, пострадавшим от пандемии.

Путин напомнил, что для компаний из разряда малого и среднего бизнеса страховые взносы уже снизили до 15 процентов на постоянной основе.

О снижении страховых взносов для малых и средних предприятий с 30% до 15% Путин объявил во время обращения к россиянам в конце марта 2020 года.

С проблемами предприниматели столкнулись после того, как Владимир Путин объявил апрель нерабочим месяцем для профилактики распространения коронавируса. После этого многие предприятия — кафе, рестораны, салоны красоты и другие компании, предоставляющие услуги или продающие товары не первой необходимости, вынуждены были прекратить свою работу. При этом компании обязаны были сохранить своим сотрудникам зарплату, многие из них также должны оплачивать аренду помещений.