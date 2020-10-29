В Армении заявили о передаче Азербайджаном при посредничестве России тел погибших военных. Сбитые Баку самолеты Ереван отрицает

Армения получила от азербайджанской стороны тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боев в Нагорном Карабахе. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, передача тел происходила при посредничестве России. «Благодаря исключительным посредническим усилиям России, при участии полевой группы Международного комитета Красного креста (МККК) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ 29 октября армянской стороне переданы тела 29 армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в зоне карабахского конфликта», — заявила пресс-секретарь.

Она добавила, что при посредничестве МККК в Армению возвращено одно гражданское лицои что Армения, «оставаясь приверженной договоренностям о гуманитарном перемирии», готова передать Азербайджану тела азербайджанских военнослужащих, которые находятся на карабахской стороне, и начать процесс обмена информацией о военнопленных и их обмена».

При этом в Баку заявили о том, что два штурмовика Су-25 вооруженных сил Армении, «предпринявшие попытку нанести авиаудары по позициям Азербайджанской Армии в Губадлинском направлении фронта», были сбиты подразделениями ПВО Азербайджана. В Армении назвали это «дезинформацией».

Ранее Степанян заявила, что ситуация на передовой в зоне карабахского конфликта «продолжает оставаться стабильно напряженной». По ее словам, после полуночи и рано утром продолжался точечный обстрел населенных пунктов: «В частности ВС Азербайджана из РСЗО „Смерч“ нанесли удары по Степанакерту и Шуши. Армия обороны Нагорного Карабаха уничтожила беспилотник Bayraktar вооруженных сил Азербайджана», — уверила она.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь уверили, что авиационные средства ВВС Азербайджана «не применялись в ходе сегодняшних боев

С начала нового конфликта в Нагорном-Карабахе прошло уже более месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.

Война унесла жизни около сотни мирных жителей по обе стороны конфликта. Ранее президент России Владимир Путин говорил, что, по его данным, с обеих сторон погибли около пяти тысяч человек.