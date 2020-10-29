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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Суд приговорил к 3,8 годам колонии жителя Владикавказа, который запер невесту дома и угрожал убийством
«Новая газета»редакция
Советский районный суд Владикавказа признал Тамерлана Сланова виновным по статьям «Угроза убийством» (ст. 119 УК), «Незаконное лишение свободы» (ст. 127 УК) и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (ст. 264.1 УК). Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права».
Мужчину, насильно державшего невесту в квартире, приговорили к 3 годам и 8 месяцам в колонии-поселении.
В сентябре 2019 года Тамерлан Сланов стал насильно удерживать свою невесту в квартире. Когда девушка попыталась выйти из дома, мужчина начал ее душить. Вскоре, когда он уснул, девушке удалось через окно попросить прохожих позвонить матери и сообщить о произошедшем. Мама невесты позвонила в полицию.
Уголовное дело в отношении мужчины возбудили в ноябре. Прокурор запрашивал для Сланова три года лишения свободы в колонии.
Помимо этого, в декабре 2019 года Сланов, находясь под следствием, повторно нарушил правила дорожного движения. Свою вину он признал только по этому эпизоду.