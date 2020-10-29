В Саудовской Аравии мужчина напал на сотрудника французского консульства

В Москве силовики задержали креативного продюсера издания «Сноб», журналиста Рената Давлетгильдеева. Поводом для этого стало участие в акции Pussy Riot с радужными флагами, которая прошла в день рождения президента России Владимира Путина. Об этом «Новой газете» сообщила участница Pussy Riot Мария Алехина.

Она уточнила «Новой», что Давлетгильдеев принимал участие в акции, а не работал на ней как журналист. «Его задержали пару часов назад. Он выходил из подъезда друга, у которого останавливался — сам он из Петербурга. Его повезли в Мещанский ОВД, с ним адвокат Мансур Гильманов», — добавила Алехина.

Давлетгильдеев — десятый человек, которого задержали за акцию с ЛГБТ-флагами.

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Ранее полицейские задерживали Алана Леонгарда, Елизавету Дидерих, Василия Андрианова, Марию Алехину, Веронику Никульшину, Марию Тимофееву и Диану Буркот. На них составили протокол по ст. 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания).

На активиста Темуужина Самбуудаваагийна, известного как Тим Бесцвет, составили протокол о повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Активисту Pussy Riot Александру Софееву назначили 30 суток ареста по этой статье.

7 октября, в день рождения президента России Владимира Путина, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Участники акции потребовали легализовать однополые партнерства и провести расследование убийств и похищений геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне.