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В регионах не хватает коек для ковид-пациентов. «Новая» и «Синдикат 100» собрали статистику
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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Министр здравоохранения Архангельской области покинул свой пост. Накануне он объявил об отмене «ковидных» доплат медикам
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
Министра здравоохранения Архангельской области Антона Карпунова отправили в отставку. Об этом, как передает местный портал 29.RU, сообщила пресс-служба губернатора региона Александра Цыбульского. Теперь Карпунов станет советником губернатора.
Накануне он заявил об отмене региональных надбавок медикам за работу с COVID-19. «Выплаты за риски у нас отменены с октября ввиду того, что мероприятия, которые обосновывали эти риски, выполнены и минимизированы», — заявил тогда он. Речь шла о региональных доплатах, которые, помимо федеральных, получали медики, работающие с COVID-19, сумма варьировались от 16 до 32 тысяч рублей.
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При этом область достигла пиковых значений числа инфицированных, суточный прирост на 29 октября составил 319 заболевших, с начала пандемии заразился 19 921 человек. Медики заявляют, что больницы переполнены и что пациенты лежат в коридорах.
В официальном сообщении об отставке Карпунова сообщается, что она связана с «изменением в структуре региональной исполнительной власти». Должность министра здравоохранения в Архангельской области упразднили, полномочия передали зампреду областного правительства.