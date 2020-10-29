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№ 119 от 28 октября 2020

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Севастопольские депутаты отправили в Совет Федерации экс-командира «Беркута»

Общество700

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Депутаты Севастополя 29 октября на внеочередном заседании избрали представителем городского Законодательного собрания бывшего командира спецподразделения МВД Украины «Беркут» Сергея Колбина («Единая Россия»). Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе Заксобрания города.

«По результатам голосования представителем от Законодательного собрания Севастополя в Совет Федерации Федерального собрания РФ избран Колбин Сергей Николаевич», — заявил спикер городского парламента Владимир Немцев.

Кандидатуру Колбина выдвинула фракция «Единая Россия», вторым претендентом на пост сенатора был депутат от фракции КПРФ Роман Кияшко. За представителя партии власти проголосовало 20 парламентариев.

«Я всегда защищал и буду защищать права каждого севастопольца, и в этом вижу свой основной долг», — уверил новый сенатор, выступая перед депутатами.

Согласно данным с официального сайта Заксобрания, уроженец Пензы Сергей Колбин с сентября 2004 по 2016 год возглавлял севастопольское спецподразделение «Беркут». После этого он руководил городским управлением федеральной службы войск Национальной гвардии России. В 2019 году Колбина избрали в Заксобрание города от партии «Единая Россия» и назначили председателем постоянного комитета по законодательству и государственному строительству.

Ранее представителем законодательной власти Севастополя была Екатерина Алтабаева. С октября 2020 года она представляет в Совете Федераций правительство города.

Александр Егоров, Симферополь

Теги:
украина, севастополь, ng
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