Росстат: 64% молодых семей в России хватает денег лишь на еду и одежду

У 64% молодых семей доход такой, что средств хватает только на еду и одежду. Это следует из опроса Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года, который проанализировал РБК.

Среди всех категорий граждан молодые семьи оказались наименее обеспеченными. Во втором квартале прошлого года они были, наоборот, наиболее благополучными: 50,3% заявляли, что им хватает средств на что-то помимо одежды и еды.

Неблагополучно себя чувствуют также неработающие пенсионеры. Среди них 62,4% не могут позволить себе что-то кроме одежды и еды. Во 2019 году их было 58,8%. При этом улучшилось положение многодетных семей: из них 50,5% сообщили, что им трудно покупать товары длительного пользования (бытовую технику, мебель, транспортные средства). Год назад таких было больше почти на 10%.

Более чем у половины семей в 46 российских регионах нет средств на покупку товаров длительного пользования. Хуже всего свои доходы оценивают жители Брянской области: там 33% семей заявили, что денег им хватает только на еду, а купить что-то еще уже трудно. Наиболее благополучно в финансовом плане себя чувствуют жители Ямало-Ненецкого автономного округа, где только 19,3% домохозяйств заявили о наличии средств лишь на питание и одежду.

Ранее президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев рассказал, что за время пандемии доля людей, допускающих просрочки по кредитным платежам, увеличилась с 55 до 70%. В качестве причины несоблюдения графика они чаще всего называют финансовые трудности.