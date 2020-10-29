Армения сообщила об атаке ВВС Азербайджана на город Мартакерт в НКР

Министерство обороны Армении сообщило, что военно-воздушные силы Азербайджана нанесли удары по городу Мартакерт на севере непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В Баку опровергли эту информацию.

«В нарушение требований международного гуманитарного права и обычного права обстрелам подвергаются исключительно гражданские поселения, что приводит к жертвам среди мирных жителей», — написала в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Пресс-секретарь также заявила, что ВВС Азербайджана атакуют Степанакерт, Шуши и Мартакерт, используя системы залпового огня «Смерч».

По предварительной данным комитета по ЧС Карабаха, пострадавших и жертв нет.

В Минобороны Азербайджана заявили, что новости об ударах по Мартакерту являются дезинформацией, и отметили, что ни один военный самолет Азербайджана сегодня не взлетал.

В Баку также сообщили, что ВВС Армении подвергли обстрелу позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты вблизи прифронтовой зоны. В сообщении на сайте Минобороны Азербайджана говорится об атаке армянской стороной Геранбойского и Тертерского районов республики. Кроме того, в ведомстве заявили о пресечении попыток нападения на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта.

Ранее Минобороны Армении подтвердило переход города Кубатлы, который находится в в «поясе безопасности» НКР под контроль Азербайджана. С момента начала конфликта Армения впервые признала потерю райцентра.

По данным омбудсмена НКР в понедельник удары пришлись по Мартакерту, Мартуни и Аскерану, а в результате обстрела Аветараноца погиб мирный житель. Стороны сообщают о применении систем залпового огня российского производства «Смерч» и «Град».

С начала нового конфликта в Нагорном-Карабахе прошло больше месяца. 25 октября стороны при посредничестве США договорились о третьем перемирии с 7:00 мск понедельника, однако сразу же обвинили друг друга в нарушении условий.