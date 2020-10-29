Силовики в Симферополе провели обыски у двух крымских активистов

В Симферополе силовики провели обыски у двух активистов — Сергея Акимова и Ильи Большедворова. Об этом на своей странице в фейсбуке рассказал блогер Олег Кочеров.

Кочеров сообщил, что 29 октября в шесть утра пять человек в гражданском вошли в квартиру крымского активиста Ильи Большедворова. Предлогом стало заявление, поступившее силовикам «о подозрении в организации массовых беспорядков» по административному делу.

«По словам жены Большедворова Ирины, у Ильи силой выхватили мобильный телефон из рук и начали проводить досмотр помещения, — пишет Кочеров. — Были просмотрены данные на личном компьютере жены на наличие неких агитационных материалов, плакатов».

Тем же утром обыск прошел и у активиста Сергея Акимова — он накануне выходил на одиночный пикет около здания крымского парламента, обвиняя региональных властей в проблемах с водоснабжением в регионе.

«Судя по телефонным переговорам сотрудников, обыски начались одновременно, — говорит Олег Кочеров. — В каких именно публично-массовых мероприятиях участвовал Илья Большедворов в этом году мне лично не известно».

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов обвинил оппозиционных крымских блогеров, которые регулярно критикуют действия региональных властей, в «распространении фейков» и «хайпе» и пожаловался на них в ФСБ. В частности, речь идет о керченском блогере Михаиле Днепровском, который рассказал о проблемах в районной больнице.

«Чем тяжелее ситуация, тем больше фейков появляется и обостряются различные противоречия — цитирует Аксенова интернет-портал „Примечания“. — Тут же появляется много товарищей, для которых главное — хайп, увеличить у себя [на страницах в интернете — ред.] количество просмотров. […] Керченский блогер, — даже не буду называть, — так называемый псевдоблогер кошмарит коллектив больницы: пишет на них жалобы, обращения с утра до вечера. Я в ФСБ все материалы передал. Провокаторов много», — заявил Аксенов.