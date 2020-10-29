В Ницце неизвестный напал с ножом на людей у церкви. Есть погибшие

В Ницце неизвестный напал на людей у церкви Нотр-Дам. Три человека погибли, еще несколько ранены, сообщает BFMTV со ссылкой на источники в полиции.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что предполагаемый преступник задержан. Градоначальник заявил, что расценивает произошедшее как теракт.

Городская полиция, в свою очередь, попросила граждан воздержаться от посещения центральной части Ниццы. Правоохранители проводят спецоперацию.

обновлено 12:20 BFMTV пишет, что число погибших увеличилось до трех. Reuters со ссылкой на источник в полиции сообщает, что в ходе атаки была обезглавлена женщина. Эстрози чуть позже уточнил, что двое из трех погибших были убиты внутри церкви. Nice Matin пишет, что нападавшего ранили, он госпитализирован. 12:40 Мэр Ниццы распорядился временно закрыть все храмы в городе. Как уточняет Le Figaro, Эстрози приехал к Нотр-Даму. В ближайшее время в Ниццу приедет президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний Абдулах Анзаров напал на преподавателя и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он выложил в твиттер, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных». При задержании убийцу застрелили полицейские, которые нашли у юноши документы: оказалось, что он родился в Москве, а его аккаунт в соцсетях указывал на чеченское происхождение.