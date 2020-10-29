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№ 119 от 28 октября 2020

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Лукашенко уволил Караева с поста министра внутренних дел Беларуси

Политика4 088

4 088
 

Александр Лукашенко уволил главу МВД Беларуси Юрия Караева. Об этом сообщил телеграм-канал «Пул первого».

Караев стал помощником президента Беларуси в Гродненской области. Руководителем МВД назначен Иван Кубраков, возглавлявший ГУВД Минска. Валерий Вакульчик стал помощником президента в Брестской области, Александр Барсуков — в Минске. 

Накануне Караев дал интервью каналу «Беларусь 1», в котором заявил, что силовики, ворвавшиеся в квартиры минчан, не нарушили закон. «Я хочу напомнить, во-первых, по Закону "Об органах внутренних дел" сотрудник милиции имеет право входить в помещение, если имеет достаточные основания полагать, что там скрывается человек, совершающий преступление. И второе, откуда мы знаем, они вошли в квартиры своих сторонников или просто ворвались к добропорядочным гражданам, которые ни сном, ни духом», — сказал он (цитата по Tut.by). 

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Теги:
беларусь, лукашенко, em

В России за сутки выявили 17 717 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии

Общество2 774

2 774
 

В России за последние сутки выявлено 17 717 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Это стало рекордным суточным приростом с начала пандемии, общее число заболевших по стране достигло 1 581 693. 

В Москве выявлено 4 906 новых случаев, в Петербурге — 758, в Подмосковье — 514, в Нижегородской и Архангельской областях — 386 и 319 соответственно.

За сутки от инфекции в России умерли 366 пациентов, что стало рекордом с начала пандемии. 66 человек умерли от коронавируса в Москве, 34 — в Петербурге. Общее число скончавшихся от COVID-19 по стране за время пандемии достигло 27 301. Выздоровели за сутки 14 740 человек, за все время пандемии — 1 186 041. 

Россия занимает четвертое место в мире по числу зафиксированных случаев COVID-19. На первом месте находятся США (8 858 088), на втором — Индия (8 040 203), на третьем — Бразилия (5 468 270). 

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Теги:
em, коронавирус, россия
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