В Москве таксист угрожал самосожжением в офисе «Яндекс.Такси»

По требованию прокуратуры Кировского района Иркутска в интернете заблокировали сайт Унгинского суда, которого в реальности не существует. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Страницы сайта несуществующего суда во многом совпадали с официальными сайтами судов — имели похожее оформление и наименования разделов и вкладок. Информацию, размещенную на сайте, скопировали с сайтов других судов, а в качестве адреса указали место, где стоит многоэтажный жилой дом.

При этом в прокуратуре отметили, что опубликованная на сайте информация является ложной, потому что Унгинский районный суд не создавался федеральным законом.

В сообщении также указано, что прокурор Кировского района обратился в суд с требованием запретить сайт.