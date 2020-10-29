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№ 119 от 28 октября 2020

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В Москве таксист угрожал самосожжением в офисе «Яндекс.Такси»

Общество1 613

1 613
 

В Москве таксист пришел в офис компании «Яндекс.Такси» и начал угрожать самосожжением, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

RT пишет, что он требовал встречи с гендиректором. По данным «Комсомольской правды», его задержали. Позже РИА Новости в полиции уточнили, что задержанного мужчину доставили в отдел. 

Полицейские оцепили место произошедшего. Официально мотивы мужчины пока не называются. 

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Теги:
такси, москва, em

В Иркутске заблокировали сайт несуществующего суда

Общество1 271

1 271
 

По требованию прокуратуры Кировского района Иркутска в интернете заблокировали сайт Унгинского суда, которого в реальности не существует. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

Страницы сайта несуществующего суда во многом совпадали с официальными сайтами судов — имели похожее оформление и наименования разделов и вкладок. Информацию, размещенную на сайте, скопировали с сайтов других судов, а в качестве адреса указали место, где стоит многоэтажный жилой дом. 

При этом в прокуратуре отметили, что опубликованная на сайте информация является ложной, потому что Унгинский районный суд не создавался федеральным законом. 

В сообщении также указано, что прокурор Кировского района обратился в суд с требованием запретить сайт. 

Теги:
sf, блокировка сайтов, иркутск, суды
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