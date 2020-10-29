В России за сутки выявили 17 717 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии

В России за последние сутки выявлено 17 717 новых случаев заражения COVID-19, сообщает оперштаб. Это стало рекордным суточным приростом с начала пандемии, общее число заболевших по стране достигло 1 581 693.

В Москве выявлено 4 906 новых случаев, в Петербурге — 758, в Подмосковье — 514, в Нижегородской и Архангельской областях — 386 и 319 соответственно.

За сутки от инфекции в России умерли 366 пациентов, что стало рекордом с начала пандемии. 66 человек умерли от коронавируса в Москве, 34 — в Петербурге. Общее число скончавшихся от COVID-19 по стране за время пандемии достигло 27 301. Выздоровели за сутки 14 740 человек, за все время пандемии — 1 186 041.

Россия занимает четвертое место в мире по числу зафиксированных случаев COVID-19. На первом месте находятся США (8 858 088), на втором — Индия (8 040 203), на третьем — Бразилия (5 468 270).