В Иркутске заблокировали сайт несуществующего суда

На разных этапах «зависли» более 450 лекарств общим объемом более 40 миллионов упаковок из-за нестабильной работы системы маркировки в России. Об этом сообщила Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM), с результатами опроса которой ознакомился РБК.

О сбоях в системе отгрузки дистрибьюторам заявили две трети компаний, входящих в ассоциацию. Проблемы есть и с таможенными процедурами. Поставки затруднены как в коммерческий сектор (аптеки), так в государственный (медучреждения), речь идет в том числе о жизненно необходимых и важнейших лекарствах.

Представитель российского офиса Johnson & Johnson подтвердил, что проблемы при поставках значительного объема продукции есть как на этапе таможенной очистки, так и на вводе в гражданский оборот, а также при отгрузке дистрибьюторам. В британской компании GSK рассказали, что из-за сбоев в системе маркировки уже заблокировано более миллиона упаковок производимых ею лекарств.

В AIPM входят более 60 международных компаний. Согласно собственной оценке, на их долю приходится более 80% всех выпускаемых лекарств в мире.

Замгендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов заверил, что оператору уже удалось сократить время взаимодействия между своей системой и системами Федеральной таможенной службы. По его словам, «схема 703», позволяющая автоматически исправить ошибки, уже на этой неделе позволит решить большинство проблем с поставками.

С июля только ЦРПТ занимается маркировкой лекарств. Предполагалось, что новая система сделает невозможной неуплату налогов и продажу поддельных препаратов: на каждую упаковку лекарств наносится уникальный ID из 14 знаков, по которому можно отследить путь от производителя к потребителю.

Однако в конце сентября в системе появились неполадки, и в регионах начали рассказывать об исчезновении лекарств из аптек. После публикации «Новой» систему маркировки лекарств в России временно перевели в «уведомительный» режим работы, однако это не коснулось препаратов, предназначенных для лечения «14 высокозатратных нозологий».