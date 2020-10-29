Суд в Москве приговорил фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского к шести годам колонии

Люблинский суд Москвы приговорил к шести годам колонии фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского.

Судья Владимир Кузнецов посчитал, что Ребровский принял участие в создании экстремистского сообщества «Новое величие» для свержения государственной власти. Фигуранта дела взяли под стражу в зале суда.

Обвинение запрашивало для Ребровского семь лет колонии. Помимо этого, прокуратура попросила назначить ему два года ограничения свободы и запретить выкладывать материалы в интернет в течение пяти лет. Обвинение также заявляло, что Ребровского следует направить на принудительное психиатрическое лечение.

Ребровский и еще один фигурант дела Рустам Рустамов заключили соглашение со следствием. В прошлом году Ребровского приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, Вагамова — к 1,5. Сначала Ребровский признал вину, но позднее отказался от признаний и заявил, что подписал «придуманные следователем» показания из-за угроз. Его дело отправили на пересмотр из-за нарушения досудебного соглашения.

Другим фигурантам дела «Нового величия» приговор вынесли в августе. Они получили сроки от четырех лет уловно до семи лет колонии.

По версии следствия, фигуранты дела якобы готовились к конституционному перевороту и к последующему захвату власти. Однако защита заявляла, что предложивший создать движение некий Руслан Д. сам провоцировал обвиняемых и был осведомителем или агентом-провокатором спецслужб.