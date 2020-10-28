Макрон объявил о введении во Франции карантина из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19

В Архангельской области региональные доплаты медработникам за риск при работе с коронавирусом отменены. Об этом заявил глава областного Минздрава Антон Карпунов на сессии областного собрания депутатов.

На вопрос, сохранятся ли доплаты медикам, работающим с COVID-19, Карпунов ответил: «Выплаты за риски у нас отменены с октября ввиду того, что мероприятия, которые обосновывали эти риски, выполнены и минимизированы».

Речь идет о региональных доплатах, которые, помимо федеральных, получали медики, работающие с коронавирусом, сумма варьировались от 16 до 32 тысяч рублей.

Сейчас в области пиковые значения заболеваемости, суточный прирост превышает 300 случаев. Больницы с трудом справляются с потоком пациентов, которых приходится размещать в коридорах. С начала пандемии в Архангельской области диагностировали более 19 тысяч заражений COVID-19, из них более 1800 пришлось на медработников.

Суточный прирост заболевших в России составил на 28 октября 16 202 человека, всего с начала пандемии инфицировано было 1 563 976 россиян.