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вторая волна

В регионах не хватает коек для ковид-пациентов. «Новая» и «Синдикат 100» собрали статистику

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№ 119 от 28 октября 2020

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Макрон объявил о введении во Франции карантина из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19

Политика2

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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о введении с 30 октября карантина из-за роста числе заболевших COVID-19. Об этом он заявил в телеобращении, передает AFP. 

«Вторая волна, без сомнения, более смертоносна, чем первая», — заявил он. 

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Теги:
карантин, макрон

В Архангельской области ковидные надбавки медикам отменили под предлогом снижения рисков. Больницы с трудом справляются с потоком пациентов

Общество325

Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье

325
 

В Архангельской области региональные доплаты медработникам за риск при работе с коронавирусом отменены. Об этом заявил глава областного Минздрава Антон Карпунов на сессии областного собрания депутатов.

На вопрос, сохранятся ли доплаты медикам, работающим с COVID-19, Карпунов ответил: «Выплаты за риски у нас отменены с октября ввиду того, что мероприятия, которые обосновывали эти риски, выполнены и минимизированы».

Речь идет о региональных доплатах, которые, помимо федеральных, получали медики, работающие с коронавирусом, сумма варьировались от 16 до 32 тысяч рублей. 

Сейчас в области пиковые значения заболеваемости, суточный прирост превышает 300 случаев. Больницы с трудом справляются с потоком пациентов, которых приходится размещать в коридорах. С начала пандемии в Архангельской области диагностировали более 19 тысяч заражений COVID-19, из них более 1800 пришлось на медработников.

Суточный прирост заболевших в России составил на 28 октября 16 202 человека, всего с начала пандемии инфицировано было 1 563 976 россиян.

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