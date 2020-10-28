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В регионах не хватает коек для ковид-пациентов. «Новая» и «Синдикат 100» собрали статистику
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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
В Архангельской области ковидные надбавки медикам отменили под предлогом снижения рисков. Больницы с трудом справляются с потоком пациентов
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
В Архангельской области региональные доплаты медработникам за риск при работе с коронавирусом отменены. Об этом заявил глава областного Минздрава Антон Карпунов на сессии областного собрания депутатов.
На вопрос, сохранятся ли доплаты медикам, работающим с COVID-19, Карпунов ответил: «Выплаты за риски у нас отменены с октября ввиду того, что мероприятия, которые обосновывали эти риски, выполнены и минимизированы».
Речь идет о региональных доплатах, которые, помимо федеральных, получали медики, работающие с коронавирусом, сумма варьировались от 16 до 32 тысяч рублей.
Сейчас в области пиковые значения заболеваемости, суточный прирост превышает 300 случаев. Больницы с трудом справляются с потоком пациентов, которых приходится размещать в коридорах. С начала пандемии в Архангельской области диагностировали более 19 тысяч заражений COVID-19, из них более 1800 пришлось на медработников.
Суточный прирост заболевших в России составил на 28 октября 16 202 человека, всего с начала пандемии инфицировано было 1 563 976 россиян.
Меркель объявила о введении в Германии карантина со 2 ноября
В Германии со 2 ноября начнут действовать новые ограничения и карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.
Новые меры предусматривают:
- Закрытие театров и других развлекательных заведений, общепиту разрешено работать только на доставку или самовывоз. Массажные кабинеты и другие подобные заведения тоже закроются.
- Принятие отелями постояльцев, путешествующих только в профессиональных целях.
- Отмену туристических и частных поездок.
- Ограничения на контакты: нельзя собираться группами больше десяти человек.
При этом магазины розничной торговли могут остаться открытыми. Ограничения будут действовать в течение как минимум четырех недель. Меркель отметила, что, согласно рекомендациям экспертов, для снижения распространения коронавируса необходимо снизить контакты на 75%.
Введение в Германии карантина — результат соглашения между федеральным центром и землями. Ранее суды отдельных земель своими решениями отменяли некоторые запреты, установленные федерацией. Среди них — запрет на размещение постояльцев в отелях или на продажу алкоголя в отдельных заведениях.
На некоторых немецких территориях ранее уже ввели ограничения. Например, в Берлине с 23:00 до 6:00 запретили собираться группами больше пяти человек или двух семей в общественных местах. В этот же период должны быть закрыты рестораны и магазины, аптек ограничение не касается. В понедельник Ротталь-Инн в Баварии закрылся на двухнедельный карантин. Там число заболевших превысило отметку в 200 случаев на 100 тысяч человек за последнюю неделю. В городе закрыты школы и детские сады, гражданам запрещено покидать дома без веской причины.
По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии зафиксирован 472 531 случай заражения COVID-19. Умерли от инфекции 10 196 пациентов. За последние сутки прирост составил 11 000 новых случаев, умерли от инфекции по всей Германии еще 34 пациента.
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