Меркель объявила о введении в Германии карантина со 2 ноября

В Германии со 2 ноября начнут действовать новые ограничения и карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.

Новые меры предусматривают:

Закрытие театров и других развлекательных заведений, общепиту разрешено работать только на доставку или самовывоз. Массажные кабинеты и другие подобные заведения тоже закроются.

Принятие отелями постояльцев, путешествующих только в профессиональных целях.

Отмену туристических и частных поездок.

Ограничения на контакты: нельзя собираться группами больше десяти человек.

При этом магазины розничной торговли могут остаться открытыми. Ограничения будут действовать в течение как минимум четырех недель. Меркель отметила, что, согласно рекомендациям экспертов, для снижения распространения коронавируса необходимо снизить контакты на 75%.

Введение в Германии карантина — результат соглашения между федеральным центром и землями. Ранее суды отдельных земель своими решениями отменяли некоторые запреты, установленные федерацией. Среди них — запрет на размещение постояльцев в отелях или на продажу алкоголя в отдельных заведениях.

На некоторых немецких территориях ранее уже ввели ограничения. Например, в Берлине с 23:00 до 6:00 запретили собираться группами больше пяти человек или двух семей в общественных местах. В этот же период должны быть закрыты рестораны и магазины, аптек ограничение не касается. В понедельник Ротталь-Инн в Баварии закрылся на двухнедельный карантин. Там число заболевших превысило отметку в 200 случаев на 100 тысяч человек за последнюю неделю. В городе закрыты школы и детские сады, гражданам запрещено покидать дома без веской причины.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии зафиксирован 472 531 случай заражения COVID-19. Умерли от инфекции 10 196 пациентов. За последние сутки прирост составил 11 000 новых случаев, умерли от инфекции по всей Германии еще 34 пациента.