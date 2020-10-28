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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Голикова: детей со СМА будут лечить из средств, вырученных от повышения НДФЛ для людей с доходом выше 5 миллионов рублей
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что лечение детей со спинальной мышечной атрофией будет финансироваться государством. Ее слова приводит «Интерфакс».
Она уточнила, что речь идет об использовании 60 миллиардов рублей за следующий год, которые бюджет получит за счет повышения ставки подоходного налога до 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей. Отбор пациентов будет осуществляться специальным фондом.
«Главными внештатными специалистами представлены предложения по финансированию за счет этого источника 19 орфанных заболеваний, среди которых спинальная мышечная атрофия, (по которой лекарственные) препараты очень дорого стоят, родители не могут позволить себе приобрести. Это заболевание будет включено в перечень заболеваний, которые будут финансироваться за счет этого источника», — сказала она.
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