Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

вторая волна

В регионах не хватает коек для ковид-пациентов. «Новая» и «Синдикат 100» собрали статистику

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 119 от 28 октября 2020

Читать номер

Голикова заявила о критичной заполненности коечного фонда в 16 российских регионах

Общество5

5
 

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 16 российских регионах сложилась критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными COVID-19. Ее слова приводит РИА Новости.

«Доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах. Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти — занято более 95% коечного фонда», — сказала она.

Дополняется 

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Нижегородский СК начал проверку смерти 60-летнего пациента с пневмонией. Он умер после того, как 4 часа пролежал на полу больницы

Общество188

188
 

Управление Следственного комитета (СК) по Нижегородской области начало доследственную проверку после публикации во ВКонтакте информации о смерти жителя поселка Сокольское. Об этом сообщается на сайте СК.

В посте паблика «Подслушано Сокольское» сообщалось, что 60-летний мужчина-инвалид с двухсторонним воспалением легких четыре часа ждал приема на полу в Сокольской центральной районной больнице. После этого его отправили в другую больницу в соседний город Городец, однако спустя несколько часов он скончался. На скриншотах, опубликованных в посте, отмечена дата снимка — 23 октября.

Главный врач Сокольской ЦРБ Алексей Фаворский сообщил, что мужчину не разместили в больнице, так как «он находился в группе риска заражения COVID-19». По его словам, это был «очень сложный пациент», так как он перенес два инсульта и болел сахарным диабетом II типа.

Это не первое свидетельство того, что регионы сталкиваются с большой нагрузкой на систему здравоохранения из-за роста заболеваемости COVID-19. Ранее стало известно, что в Омске работники скорой помощи начали забастовку у здания регионального министерства здравоохранения и заявили, что ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают во время каждой смены. К зданию привезли 85-летнего мужчину с 88% поражения легких — ни одна больница не смогла принять больного.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. Росздравнадзор начал проверку.

Теги:
ng, COVID-19, нижний новгород
Больше интересного в вашей ленте
Видео: Волк спас провалившихся под лед детей
Вы будете видеть меньше такого
Ставим квашеную капусту по правилу трех пропорций 1000, 100 и 10. Получается всегда
Вы будете видеть меньше такого
Смешные и очень жизненные комиксы о женской жизни
Вы будете видеть меньше такого
"Они нравились всем" - Красивые актрисы 80-90-х годов, как сейчас они выглядят и живут
Вы будете видеть меньше такого
А вы знали, почему у некоторых пиджаков есть петля на левом лацкане?
Вы будете видеть меньше такого
Мингечаур. Как выглядит город в Азербайджане, удар по которому может изменить ход войны?
Вы будете видеть меньше такого
Солнечная атака: магнитная буря будет бушевать больше недели
Вы будете видеть меньше такого
70-летний мексиканец живет под камнем посреди пустыни: ему предлагали миллионы за его дом, но он отказался
Вы будете видеть меньше такого
Крутой бюджетный Samsung Galaxy: NFC, AMOLED, сканер отпечатков, 64GB и Full HD+ за рекордно низкую цену
Вы будете видеть меньше такого
Алгоритм хотения. Первая часть
Вы будете видеть меньше такого
Старый КрАЗ выбирается на дорогу после многолетней спячки
Вы будете видеть меньше такого
12 классных комиксов Херлуфа Бидструпа из советских времен, которые запросто развеселят и сегодня
Вы будете видеть меньше такого
Фото голубоглазых дикарей из джунглей Индонезии покорили весь мир (причина такого необычного цвета глаз — генетическая…
Вы будете видеть меньше такого
6 нюдовых оттенков помад, которые я использую для работы
Вы будете видеть меньше такого
Сколько зарабатывают в Азербайджане? Показываю МРОТ и среднюю зарплату, сравнил с РФ
Вы будете видеть меньше такого
Гости с Урала подсказали, как просто избавиться от пня на участке, не выкорчёвывая. У нас так никто не делает
Вы будете видеть меньше такого
Освоил уроки мастера и сделал вечный цоколь. Теперь точно, даже дети внуков - вспоминать будут (мои фото)
Вы будете видеть меньше такого
3 основных продукта, которые нужно исключить из своего рациона после 50 лет
Вы будете видеть меньше такого
10 вещей, которые делали мы, а наши дети делать не будут
Вы будете видеть меньше такого
10 поразительных фото, где коты как две капли воды похожи на людей
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera