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В регионах не хватает коек для ковид-пациентов. «Новая» и «Синдикат 100» собрали статистику
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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Голикова заявила о критичной заполненности коечного фонда в 16 российских регионах
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 16 российских регионах сложилась критическая ситуация по заполненности коечного фонда больными COVID-19. Ее слова приводит РИА Новости.
«Доля свободных коек ниже среднероссийского уровня отмечается в 46 регионах. Наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти — занято более 95% коечного фонда», — сказала она.
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Нижегородский СК начал проверку смерти 60-летнего пациента с пневмонией. Он умер после того, как 4 часа пролежал на полу больницы
Управление Следственного комитета (СК) по Нижегородской области начало доследственную проверку после публикации во ВКонтакте информации о смерти жителя поселка Сокольское. Об этом сообщается на сайте СК.
В посте паблика «Подслушано Сокольское» сообщалось, что 60-летний мужчина-инвалид с двухсторонним воспалением легких четыре часа ждал приема на полу в Сокольской центральной районной больнице. После этого его отправили в другую больницу в соседний город Городец, однако спустя несколько часов он скончался. На скриншотах, опубликованных в посте, отмечена дата снимка — 23 октября.
Главный врач Сокольской ЦРБ Алексей Фаворский сообщил, что мужчину не разместили в больнице, так как «он находился в группе риска заражения COVID-19». По его словам, это был «очень сложный пациент», так как он перенес два инсульта и болел сахарным диабетом II типа.
Это не первое свидетельство того, что регионы сталкиваются с большой нагрузкой на систему здравоохранения из-за роста заболеваемости COVID-19. Ранее стало известно, что в Омске работники скорой помощи начали забастовку у здания регионального министерства здравоохранения и заявили, что ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают во время каждой смены. К зданию привезли 85-летнего мужчину с 88% поражения легких — ни одна больница не смогла принять больного.
21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. Росздравнадзор начал проверку.