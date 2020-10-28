Голикова заявила о критичной заполненности коечного фонда в 16 российских регионах

Управление Следственного комитета (СК) по Нижегородской области начало доследственную проверку после публикации во ВКонтакте информации о смерти жителя поселка Сокольское. Об этом сообщается на сайте СК.

В посте паблика «Подслушано Сокольское» сообщалось, что 60-летний мужчина-инвалид с двухсторонним воспалением легких четыре часа ждал приема на полу в Сокольской центральной районной больнице. После этого его отправили в другую больницу в соседний город Городец, однако спустя несколько часов он скончался. На скриншотах, опубликованных в посте, отмечена дата снимка — 23 октября.

Главный врач Сокольской ЦРБ Алексей Фаворский сообщил, что мужчину не разместили в больнице, так как «он находился в группе риска заражения COVID-19». По его словам, это был «очень сложный пациент», так как он перенес два инсульта и болел сахарным диабетом II типа.

Это не первое свидетельство того, что регионы сталкиваются с большой нагрузкой на систему здравоохранения из-за роста заболеваемости COVID-19. Ранее стало известно, что в Омске работники скорой помощи начали забастовку у здания регионального министерства здравоохранения и заявили, что ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают во время каждой смены. К зданию привезли 85-летнего мужчину с 88% поражения легких — ни одна больница не смогла принять больного.

21 октября стало известно о гибели 13 пациентов больницы №20 в Ростове-на-Дону. Сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам. Росздравнадзор начал проверку.