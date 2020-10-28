Центральный райсуд Челябинска признал виновным экс-мэра Евгения Тефтелева в получении взяток и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 37,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Гособвинение запрашивало для бывшего мэра 6,5 лет строгого режима и штраф 75 млн рублей. Как сообщает издание Znak, в ходе судебных прений, Евгений Тефтелев раскаялся и признал свою вину.

На этапе следственных действий, экс-мэр заключил досудебное соглашение, и это позволило ему выйти из СИЗО.

По версии следствия, Тефтелев, находясь в должности мэра Челябинска, с сентября 2015 по апрель 2019 года совместно с начальником управления капстроительства администрации города Евгением Пашковым вымогал взятку 2,5 миллиона рублей у руководителя строительной организации за покровительство в заключении контракта на строительство школы в одном из районов города.

20 ноября 2019 года городская дума приняла досрочную отставку Тефтелева с должности главы администрации Челябинска. Уже 11 декабря его задержали.