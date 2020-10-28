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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Экс-мэра Челябинска приговорили к трем годам колонии за взятку
Александр Шестаковспециально для «Новой»
Центральный райсуд Челябинска признал виновным экс-мэра Евгения Тефтелева в получении взяток и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в 37,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Гособвинение запрашивало для бывшего мэра 6,5 лет строгого режима и штраф 75 млн рублей. Как сообщает издание Znak, в ходе судебных прений, Евгений Тефтелев раскаялся и признал свою вину.
На этапе следственных действий, экс-мэр заключил досудебное соглашение, и это позволило ему выйти из СИЗО.
По версии следствия, Тефтелев, находясь в должности мэра Челябинска, с сентября 2015 по апрель 2019 года совместно с начальником управления капстроительства администрации города Евгением Пашковым вымогал взятку 2,5 миллиона рублей у руководителя строительной организации за покровительство в заключении контракта на строительство школы в одном из районов города.
20 ноября 2019 года городская дума приняла досрочную отставку Тефтелева с должности главы администрации Челябинска. Уже 11 декабря его задержали.
Генпрокуратура: ни в одном водоеме Урала нет чистой воды
Иван Жилинспецкор
Мониторинг загрязнения окружающей среды в Уральском федеральном округе показал, что ни в одном из 230 водоемов Урала нет чистой воды. Об этом на межрегиональном совещании заявил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев.
По словам заместителя генпрокурора, причина этому — несоблюдение экологического законодательства промышленниками.
«Не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации», — приводит слова Ткачева «Интерфакс».
Прокурор также отметил, что в регионах отмечается «критически низкий» процент очистки стоков. Очистные сооружения зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии.
«Новая газета» ранее писала о загрязнении семи рек на севере Урала тяжелыми металлами: цинком, медью, железом. Экологи связывают загрязнение с разработкой Ново-Шемурского месторождения медно-цинковых руд. По результатам проведенных летом 2020 года измерений, в реке Ольховка концентрация меди была превышена в 22 000 раз, цинка — в 3 100 раз, алюминия — в 402 раза, железа — в 12,3 раз.