Генпрокуратура: ни в одном водоеме Урала нет чистой воды

Мониторинг загрязнения окружающей среды в Уральском федеральном округе показал, что ни в одном из 230 водоемов Урала нет чистой воды. Об этом на межрегиональном совещании заявил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев.

По словам заместителя генпрокурора, причина этому — несоблюдение экологического законодательства промышленниками.

«Не на всех предприятиях осуществляется строгий контроль, опасные отходы складируются в необорудованных местах, к работе с ними допускаются лица без специальной квалификации», — приводит слова Ткачева «Интерфакс».

Прокурор также отметил, что в регионах отмечается «критически низкий» процент очистки стоков. Очистные сооружения зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Новая газета» ранее писала о загрязнении семи рек на севере Урала тяжелыми металлами: цинком, медью, железом. Экологи связывают загрязнение с разработкой Ново-Шемурского месторождения медно-цинковых руд. По результатам проведенных летом 2020 года измерений, в реке Ольховка концентрация меди была превышена в 22 000 раз, цинка — в 3 100 раз, алюминия — в 402 раза, железа — в 12,3 раз.