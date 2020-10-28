Двух следователей центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова обвинили в вымогательстве 65 миллионов рублей в биткоинах у подследственного. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд, который рассмотрит это дело 28 октября.

Формальным поводом для начала проверки стало обращение в ФСБ сына экс-гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова Александра. По версии следствия, силовики с вымышленными именами требовали от него 65 миллионов рублей в биткоинах в обмен на условный срок для его отца и отказ от уголовного дела для него самого, и Под контролем ФСБ Александр Галумов согласился с требованиями вымогателей.

Сам Галумов проходит по делу об особо крупном мошенничестве — хищении более 150 млн рублей при заключении контракта на аренду помещений. Один из эпизодов дела расследовали Белоусов и Колбов. "Ъ" отмечает, что на дело в отношении самого Эраста Галумова арест следователей по его делу никак не повлиял.

Колбова и Белоусова задержали после длительной разработки ФСБ в апреле прошлого года. Двух офицеров из следственного управления центрального аппарата ФСБ впервые в истории подразделения обвинили в коррупции — получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).