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№ 119 от 28 октября 2020

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Двух следователей центрального аппарата ФСБ обвинили в вымогательстве 65 млн рублей в биткоинах

Общество3

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Двух следователей центрального аппарата ФСБ Сергея Белоусова и Алексея Колбова обвинили в вымогательстве 65 миллионов рублей в биткоинах у подследственного. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд, который рассмотрит это дело 28 октября.

Формальным поводом для начала проверки стало обращение в ФСБ сына экс-гендиректора ФГУП «Издательство "Известия"» Эраста Галумова Александра. По версии следствия, силовики с вымышленными именами требовали от него 65 миллионов рублей в биткоинах в обмен на условный срок для его отца и отказ от уголовного дела для него самого, и Под контролем ФСБ Александр Галумов согласился с требованиями вымогателей.

Сам Галумов проходит по делу об особо крупном мошенничестве — хищении более 150 млн рублей при заключении контракта на аренду помещений. Один из эпизодов дела расследовали Белоусов и Колбов. "Ъ" отмечает, что на дело в отношении самого Эраста Галумова арест следователей по его делу никак не повлиял.

Колбова и Белоусова задержали после длительной разработки ФСБ в апреле прошлого года. Двух офицеров из следственного управления центрального аппарата ФСБ впервые в истории подразделения обвинили в коррупции — получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). 

Теги:
ng, фсб, биткоин

Госдума окончательно приняла закон о приоритете национального права над международным

Политика1 067

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Госдума 28 октября приняла в третьем чтении законопроект «О безопасности». Соответствующие документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, решения межгосударственных органов, противоречащем Конституции, не подлежат исполнению в России, таким образом установлен приоритет Конституции над нормами международного права. В законопроекте также запрещается высшим членам Совета Безопасности открывать и иметь счета и хранить наличные в иностранных банках.

Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом федерации. Законопроект, принятый сегодня, закрепляет это полномочие Совфеда.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроекты «О правительстве» и «О Конституционном суде (КС)». Самой обсуждаемой стала поправка о запрете публиковать «особое мнение» судьи КС, в котором он может сформулировать свою позицию, если не согласен с решением коллегии или с приговором. Согласно новому проекту закона, судьям КС запретят обнародовать «особое мнение» и ссылаться на него, а также в какой-либо форме критиковать решения суда.

Все законопроекты стали продолжением конституционных поправок и принятия новой Конституции на общероссийском голосовании. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.

Теги:
конституция, госдума, ng
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