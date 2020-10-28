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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Минздрав начал проверку в Омске после забастовки медиков «скорой». Замминистра здравоохранения региона отстранили от работы
Глава Минздава РФ Михаил Мурашко поручил провести проверку в омских больницах после того, как сотрудники скорой помощи привезли к местному минздраву пациентов с подозрением на COVID-19, которых отказывались госпитализировать. Об этом сообщает ТАСС.
«Сегодня в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медицинской помощи гражданам и настройки маршрутизации пациентов прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков», — заявил Мурашко.
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Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания проверки. Она отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи.
Росздравнадзор также сообщил о начале проверки работы областного минздрава по вопросу организации оказания медицинской помощи заболевшим коронавирусом.
Ранее власти Омска рассказали о состоянии пациентов, которых работники скорой помощи привезли к зданию минздрава, потому что городские больницы отказывались их принимать.
«Пациенты, доставленные ночью в стационар, живы. Получают необходимое лечение», — прокомментировали в пресс-службе регионального минздрава.
Накануне портал NGS55.ru сообщил, что работники скорой помощи устроили забастовку у здания омского минздрава. Врачи начали привозить туда больных с подозрением на коронавирус, которые находились в тяжелом состоянии и которых отказывались госпитализировать. По словам медиков, ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают практически во время каждой смены.