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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
В России выявили еще 16 202 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 346 человек — максимум за время пандемии
В России за последние сутки выявили 16 202 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 27 октября, выявили 16 550 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число всех случаев COVID-19 за все время пандемии достигло 1 563 976.
В Москве за сутки выявили 3670 новых заболевших COVID-19. В Санкт-Петербурге зарегистрировали 727 новых случаев заражения коронавирусом. В Подмосковье впервые с 24 июня выявили более 500 случаев заражения коронавирусом за сутки. В Нижегородской области выявили 377 новых случаев COVID-19, в Архангельской области — 317.
За сутки скончались 346 человек — это максимум за все время пандемии в России.
Всего за весь период от COVID-19 умерли 26 935 человек.
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Накануне ВОЗ зафиксировала рекордный рост заболеваемости COVID-19. С 19 по 25 октября коронавирус выявили у 2,8 млн человек — это самый высокий показатель с начала пандемии. За неделю от COVID-19 умерли почти 40 тыс. человек.
Быстрее всего инфекция распространяется в Европе, там за все это время зарегистрировали почти половину всех новых случаев COVID-19. По недельному приросту среди всех стран Россия занимает третье место (114,5 тыс. человек), на втором — Великобритания (148,5 тыс.) и на первом — Франция (217,7 тыс.).
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