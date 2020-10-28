Самолет Ту-154 совершил последний пассажирский перелет в России

Самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» выполнил последний гражданский полет в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«В среду, 28 октября 2020 года, единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс», — заявили в компании, уточнив, что двухчасовой рейс доставил 140 человек из города Мирного (Якутия) в Новосибирск.

У воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности, сообщил гендиректор авиакомпании «Алроса» Андрей Гулов. По словам компании, за последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. В дальнейшем он будет находиться в аэропорту Толмачево. Решение о его дальнейшей судьбе пока не приняли.

Ранее об этом сообщила пресс-служба перевозчика во Вконтакте. «С грустью сообщаем о завершении эксплуатации единственного из оставшихся в гражданской авиации России самолета Ту-154», — говорится в сообщении компании.

Самолет Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Его первый полет состоялся 3 октября 1968 года, эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Этот самолет стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом. До конца 2000-х годов Ту-154 оставался одним из основных самолетов на маршрутах средней дальности страны.