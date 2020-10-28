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№ 119 от 28 октября 2020

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Самолет Ту-154 совершил последний пассажирский перелет в России

Общество1 576

1 576
 

Самолет Ту-154 авиакомпании «Алроса» выполнил последний гражданский полет в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

«В среду, 28 октября 2020 года, единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолет Ту-154 выполнил свой заключительный рейс», — заявили в компании, уточнив, что двухчасовой рейс доставил 140 человек из города Мирного (Якутия) в Новосибирск. 

У воздушного судна заканчивается действие сертификата летной годности, сообщил гендиректор авиакомпании «Алроса» Андрей Гулов. По словам компании, за последние 18 лет самолет налетал почти 27,5 тысячи часов. В дальнейшем он будет находиться в аэропорту Толмачево. Решение о его дальнейшей судьбе пока не приняли.

Ранее об этом сообщила пресс-служба перевозчика во Вконтакте. «С грустью сообщаем о завершении эксплуатации единственного из оставшихся в гражданской авиации России самолета Ту-154», — говорится в сообщении компании.

Самолет Ту-154 разработали в конструкторском бюро Туполева. Его первый полет состоялся 3 октября 1968 года, эксплуатация началась 9 февраля 1972 года. Этот самолет стал самым массовым советским реактивным среднемагистральным пассажирским самолетом. До конца 2000-х годов Ту-154 оставался одним из основных самолетов на маршрутах средней дальности страны.

Теги:
самолеты, авиаперевозки, ng

«Ведомости»: каждая пятая российская компания скоро не сможет платить налоги

Экономика2 289

2 289
 

В ближайшее время каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

По информации издания, в октябре восстановление экономики на фоне пандемии COVID-19 замедлилось. Причиной этому стали не только начавшаяся вторая волна коронавируса и ожидание новых ограничительных мер, но и окончание срока действия отсрочек платежей и кредитов. В результате этого бизнесу придется платить налоги не только за текущий период, но и за прошедшие.

Несмотря на небольшое восстановление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих поставщиков и клиентов. С этой проблемой чаще всего встречается средний бизнес, который не попал под меры поддержки правительства и у которого меньше возможностей получить кредит.

В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их оказывается нечем, заявляет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

Ранее опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции. Исследователи пришли к выводу, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных. Другое исследование показало, что число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое.

Теги:
COVID-19, коронавирус, налоги, ng
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