«Ведомости»: каждая пятая российская компания скоро не сможет платить налоги

В ближайшее время каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).

По информации издания, в октябре восстановление экономики на фоне пандемии COVID-19 замедлилось. Причиной этому стали не только начавшаяся вторая волна коронавируса и ожидание новых ограничительных мер, но и окончание срока действия отсрочек платежей и кредитов. В результате этого бизнесу придется платить налоги не только за текущий период, но и за прошедшие.

Несмотря на небольшое восстановление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих поставщиков и клиентов. С этой проблемой чаще всего встречается средний бизнес, который не попал под меры поддержки правительства и у которого меньше возможностей получить кредит.

В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их оказывается нечем, заявляет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.

Ранее опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции. Исследователи пришли к выводу, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных. Другое исследование показало, что число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое.