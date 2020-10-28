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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
«Ведомости»: каждая пятая российская компания скоро не сможет платить налоги
В ближайшее время каждая пятая российская компания (19%) из-за финансовых проблем не сможет платить налоги. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
По информации издания, в октябре восстановление экономики на фоне пандемии COVID-19 замедлилось. Причиной этому стали не только начавшаяся вторая волна коронавируса и ожидание новых ограничительных мер, но и окончание срока действия отсрочек платежей и кредитов. В результате этого бизнесу придется платить налоги не только за текущий период, но и за прошедшие.
Несмотря на небольшое восстановление экономики летом, многие компании столкнулись со значительными неплатежами со стороны своих поставщиков и клиентов. С этой проблемой чаще всего встречается средний бизнес, который не попал под меры поддержки правительства и у которого меньше возможностей получить кредит.
В итоге у компании возникают обязательства по уплате налогов, а платить их оказывается нечем, заявляет эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов.
Ранее опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что две трети россиян не заметили помощи от государства на самоизоляции. Исследователи пришли к выводу, что потеря работы и падение доходов перевели 6,1% представителей среднего класса в категорию бедных. Другое исследование показало, что число регионов с уровнем безработицы 10% и выше за год увеличилось вдвое.
Теги:COVID-19, коронавирус, налоги, ng
Росстат потратит почти 8 млн на 13-минутную серию «Смешариков» о переписи населения
К Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в апреле 2021 года, в эфире детских телеканалов появится спецсерия «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное». Об этом сообщает РБК со ссылкой на контракт, заключенный между Росстатом и АО «КРОС».
Согласно документам, за подготовку серии мультсериала производитель получит 7,8 млн руб. Хронометраж серии составит 13 минут. В договоре также сообщается, что в серии о переписи должны появится Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби, все должно сопровождаться специальной песней. Серия будет транслироваться в эфире детских телеканалов, в том числе на «Карусели».
Серия «Смешариков» за 8 млн. позволит рассказать, «что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме — как детской, так и взрослой аудитории», заявили в пресс-службе Росстата.
Основной контракт по информподдержке переписи Росстат и КРОС заключили еще в 2019 году — он оценивается в 915,5 млн руб. В сентябре 2020 года появились и дополнительные соглашения, в том числе уточняющие договоренности между КРОС и компанией «Мармелад медиа», владеющей правами на «Смешариков».
По закону «О Всероссийской переписи населения» перепись должна проводиться не реже чем раз в десять лет. В последний раз ее проводили в 2010 году. Новая перепись планировалась на октябрь 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 ее перенесли на апрель 2021 года. Для привлечения к ней населения использовались теле- и наружная реклама, реклама на радио, различные конкурсы и викторины. Ранее сообщалось, что в целом новая перепись будет стоить около 33 млрд руб.