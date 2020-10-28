Росстат потратит почти 8 млн на 13-минутную серию «Смешариков» о переписи населения

К Всероссийской переписи населения, которая должна пройти в апреле 2021 года, в эфире детских телеканалов появится спецсерия «Смешариков» под названием «Перепись — дело коллективное». Об этом сообщает РБК со ссылкой на контракт, заключенный между Росстатом и АО «КРОС».

Согласно документам, за подготовку серии мультсериала производитель получит 7,8 млн руб. Хронометраж серии составит 13 минут. В договоре также сообщается, что в серии о переписи должны появиться Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби, все должно сопровождаться специальной песней. Серия будет транслироваться в эфире детских телеканалов, в том числе на «Карусели».

Серия «Смешариков» за 8 млн. позволит рассказать, «что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме — как детской, так и взрослой аудитории», заявили в пресс-службе Росстата.

Основной контракт по информподдержке переписи Росстат и КРОС заключили еще в 2019 году — он оценивается в 915,5 млн руб. В сентябре 2020 года появились и дополнительные соглашения, в том числе уточняющие договоренности между КРОС и компанией «Мармелад медиа», владеющей правами на «Смешариков».

По закону «О Всероссийской переписи населения» перепись должна проводиться не реже чем раз в десять лет. В последний раз ее проводили в 2010 году. Новая перепись планировалась на октябрь 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 ее перенесли на апрель 2021 года. Для привлечения к ней населения использовались теле- и наружная реклама, реклама на радио, различные конкурсы и викторины. Ранее сообщалось, что в целом новая перепись будет стоить около 33 млрд руб.