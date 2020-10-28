В Курганской области почти 16 тыс. человек остались без света и тепла из-за снежной бури

В 85 населенных пунктах Зауралья, где проживают около 16 тыс. человек, жители начали сталкиваться с проблемами с электроснабжением и подачей тепла. Об этом «Новой газете» сообщили в АО «СУЭНКО».

В ночь на 27 октября на регион обрушился мощный циклон ураганного ветра и снегопадов. Из-за неблагоприятных погодных условий повредились линии электропередач, которые питают социальные объекты и жилые дома. В правительстве заявили, что в первую очередь займутся восстановлением электроснабжения социально значимых объектов — учреждений с круглосуточным пребыванием людей и больниц.

«На устранении порывов задействованы 133 бригады, это 399 человек. Для уборки трасс и дорог местного значения задействована вся техника», — заявили в АО «СУЭНКО».

В течение дня работы осложнял сильный порывистый ветер. Основную часть работ, как заявили власти, они планируют завершить к полудню 28 октября, если не будет новых отключений.

Временно приостановлены автобусные перевозки во всех направлениях по федеральным трассам — в Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Ханты-Мансийск. Также ввели ограничение движения транспортных средств, перевозящих опасные грузы, крупногабаритные и тяжеловесные грузы.