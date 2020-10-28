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В регионах не хватает коек для ковид-пациентов. «Новая» и «Синдикат 100» собрали статистику
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№ 119 от 28 октября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 28 октября. Коротко
Общество60
Наталья Глуховакорреспондент
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- В Москве за сутки скончались 75 пациентов с COVID-19, следует из данных оперштаба. Это на 14 больше, чем днем ранее. Число умерших в столице за сутки превысило отметку в 70 человек впервые с 1 июня — тогда зафиксировали 76 смертей от коронавируса. Общее число умерших в столице достигло 6578.
- ВОЗ зафиксировала рекордный рост заболеваемости COVID-19. С 19 по 25 октября коронавирус выявили у 2,8 млн человек — это самый высокий показатель с начала пандемии. За неделю от COVID-19 умерли почти 40 тыс. человек. Быстрее всего инфекция распространяется в Европе. По недельному приросту среди всех стран Россия занимает третье место (114,5 тыс. человек), на втором — Великобритания (148,5 тыс.) и на первом — Франция (217,7 тыс.).
- Александр Лукашенко признался, что лично отдал приказ разогнать воскресную акцию протеста, «чтобы обезопасить людей» от «проколотой наркотиками и пропитой толпы», «ринувшейся» в спальные районы. В тот день в Минске силовики без опознавательных знаков стали закидывать протестующих светошумовыми гранатами и стрелять в них резиновыми пулями. Многие граждане Беларуси получили ранения.
- В возрасте 74 лет скончался детский писатель, поэт и переводчик Михаил Яснов. Причина смерти не называется. Яснов был известен персонажем сборника стихов для детей «Лекарство от зевоты» Чучело-Мяучело.
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Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на фоне его заявлений в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и конфликта между двумя странами. На карикатуре Эрдоган сидит в кресле в домашней одежде, рядом с ним — улыбающаяся официантка в хиджабе. «Эрдоган в частной жизни очень игрив», гласит подпись.
- В штабе Трампа сообщили о хакерской атаке на сайт его предвыборной кампании. По словам представителя штаба, взломщики не получили доступ к конфиденциальным данным. Однако неизвестные успели разместить на сайте сообщение о том, что он взломан и что они получили «полный доступ к Трампу и его родственникам».
- Жозеп Бартомеу объявил об отставке с поста президента футбольного клуба «Барселона». Вместе с ним клуб покинут и остальные члены совета директоров. Противники Бартомеу обвиняли его в некомпетентности и коррупции, о том же говорил и капитан «Барселоны» Лионель Месси — он хотел уйти из клуба еще летом 2020 года. Бартомеу занимал пост президента «Барселоны» с 2014 года.
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