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№ 119 от 28 октября 2020

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В Лиге чемпионов футболисты московского «Локомотива» проиграли мюнхенской «Баварии»

Спорт596

596
 

Футболисты московского «Локомотива» проиграли мюнхенской «Баварии» в домашнем матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Мачт закончился со счетом 2:1. Футболисты «Баварии», которая стала победителем ЛЧ в прошлом сезоне, забили два гола: на 13-ой минуте отличился Леон Горецка, на 79-ой — Йозуа Киммих. Футболист «Локомотива» Антон Миранчук отправил мяч в ворота «Баварии» на 70-ой минуте. 

На прошлой неделе «Локомотив» сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург», матч завершился со счетом 2:2. В следующем матче «Локомотив» сыграет с «Атлетико» (Испания).

В этом году в групповом этапе турнира впервые участвуют три команды от России: «Зенит» (победитель Российской Премьер-Лиги в сезоне-2019/20), «Локомотив» (второе место) и «Краснодар» (третье место). Последнему удалось попасть в групповой этап ЛЧ, пройдя раунд плей-офф квалификации турнира.

Теги:
лига чемпионов, локомотив, футбол, nt

«Везти домой не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям»: врачи «скорой» привезли к омскому минздраву пациентов, для которых нет мест в больницах

Общество4 991

4 991
 

В Омске работники скорой помощи начали забастовку у здания регионального министерства здравоохранения. Врачей не устраивает организация оказания помощи. Об этом сообщает портал NGS55.ru. 

«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут […] Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям. А везти некуда, потому что не дают никакой информации. Надеемся, что здесь что-то прояснят», — объяснил один из медиков. 

Сотрудники службы скорой помощи начали привозить к зданию министерства пациентов, которым требуется помощь и которым отказали в госпитализации в городских больницах. По словам медиков, ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают практически во время каждой смены. 

В одной из машин скорой помощи привезли 85-летнего мужчину с 88% поражения легких. Его племянник сообщил, что ни одна больница не согласилась принять больного. В результате протеста медиков мужчину госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи №2. 

Родственница одной из пациенток, которой также не выделили место в больнице, рассказала, что сейчас сложно найти антибиотики, противовирусные лекарства и шприцы.

В России за сутки выявили 16 550 случаев заражения коронавирусом. Из них 191 случай зафиксирован в Омской области. 

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Теги:
sf, COVID-19, скорая помощь, омск
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