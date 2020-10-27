В Омске работники скорой помощи начали забастовку у здания регионального министерства здравоохранения. Врачей не устраивает организация оказания помощи. Об этом сообщает портал NGS55.ru.

«Мы не смогли добиться ответа больше нигде и решили непосредственно спросить, может, нам тут подскажут […] Больная на 100% нуждается в госпитализации, везти домой я ее не могу ни по человеческим, ни по медицинским показаниям. А везти некуда, потому что не дают никакой информации. Надеемся, что здесь что-то прояснят», — объяснил один из медиков.

Сотрудники службы скорой помощи начали привозить к зданию министерства пациентов, которым требуется помощь и которым отказали в госпитализации в городских больницах. По словам медиков, ситуации, когда «скорой» некуда везти больных, возникают практически во время каждой смены.

В одной из машин скорой помощи привезли 85-летнего мужчину с 88% поражения легких. Его племянник сообщил, что ни одна больница не согласилась принять больного. В результате протеста медиков мужчину госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи №2.

Родственница одной из пациенток, которой также не выделили место в больнице, рассказала, что сейчас сложно найти антибиотики, противовирусные лекарства и шприцы.

В России за сутки выявили 16 550 случаев заражения коронавирусом. Из них 191 случай зафиксирован в Омской области.