ТАСС: соратника Тесака нашли мертвым в подмосковном лесу

Тело одного из единомышленников неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) Артема Костылева обнаружили в лесу под Красногорском. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело 36-летнего мужчины нашел грибник. Он вызвал полицию, которая установила личность погибшего Костылева и обнаружила рядом с его телом рюкзак.

На фото Артем Костылев

Проверку по факту обнаружения тела начал Следственный комитет, сообщил источник. Предварительная версия смерти мужчины — суицид.

Костылев, как сообщил корреспондент агентства, раньше общался с Марцинкевичем. Он снялся в нескольких видеороликах признанной экстремистской неонацистской группировки «Формат 18». При этом после 2008 года о деятельности Костылева в неонацистской среде ничего не известно.

Неонацист Тесак умер в челябинском следственном изоляторе 16 сентября. ФСИН подтвердила смерть Марцинкевича, добавив, что, по предварительным данным, он совершил суицид.

При этом родственники и защитники Марцинкевича не верят, что он мог совершить самоубийство. По словам его отца, у него были вырваны ногти, на теле обнаружены синяки, гематомы и след от укола. Правозащитница Оксана Труфанова также сообщила, что судмедэкспертиза тела показала отсутствие ногтей на ногах погибшего.

Адвокаты попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело об убийстве.