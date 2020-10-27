Нурмагомедов впервые занял первое место в общем рейтинге UFC

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов впервые за свою карьеру занял первую строчку общего рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Фото из инстаграма Хабиба Нурмагомедова

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так», — написал Нурмагомедов.

32-летний боец опередил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса, который в свою очередь не согласился с этим решением.

«Я 15 раз завоевывал титул, он выиграл только четыре титульных боя. Тот факт, что обсуждают его статус величайшего, уже поражает», — написал Джонс в твиттере.

25 октября Нурмагомедов победил своего американского коллегу Джастина Гэйджи во втором раунде в чемпионском поединке UFC (в легкой весовой категории) в Абу-Даби. После поединка боец объявил о завершении карьеры и попросил дать ему первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.