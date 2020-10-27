Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

вторая волна

В регионах не хватает коек для ковид-пациентов. «Новая» и «Синдикат 100» собрали статистику

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 118 от 26 октября 2020

Читать номер

Нурмагомедов впервые занял первое место в общем рейтинге UFC

Спорт96

96
 

Российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов впервые за свою карьеру занял первую строчку общего рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовой категории. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. 

Фото из инстаграма Хабиба Нурмагомедова

«Это была работа всей моей жизни, я ничего не получил легко, и ничего мне не далось просто так», — написал Нурмагомедов. 

32-летний боец опередил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса, который в свою очередь не согласился с этим решением.  

«Я 15 раз завоевывал титул, он выиграл только четыре титульных боя. Тот факт, что обсуждают его статус величайшего, уже поражает», — написал Джонс в твиттере.  

25 октября Нурмагомедов победил своего американского коллегу Джастина Гэйджи во втором раунде в чемпионском поединке UFC (в легкой весовой категории) в Абу-Даби. После поединка боец объявил о завершении карьеры и попросил дать ему первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий.  

Теги:
sf, смешанные единоборства, нурмагомедов, ufc
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera