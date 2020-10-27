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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
Магазин New Balance в Махачкале сообщил о сорванных вывесках после критики главой республики баннеров на латинице
Сотрудники администрации Махачкалы ночью сорвали баннеры с магазина спорттоваров New Balance. Об этом сообщается в его инстаграме.
«Были повреждены световые короба. На данный момент ответственности за нанесенный ущерб никто не понес», — сообщили в магазине. Там добавили, что были готовы сами убрать рекламу, не причиняя ущерб магазину.
Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов, которого назначили на этот пост в начале октября, раскритиковал вывески на латинице. «Если какое-то кафе, то обязательно "Сан-Франциско", "Лос-Анджелес", "Гавана". Других букв нет, кроме латинских? Когда все зло идет оттуда. А мы их позиционируем. Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем. Пусть это будут "Дербентские огни", "Дагестанский рассвет". Такое ощущение, что в чикагских трущобах находишься. Да и сама реклама не отвечает нравственным ценностям», — заявил он (цитата по РИА Новости).
При этом в пресс-службе ФАС по Дагестану «Кавказскому узлу» уточнили, что законодательство разрешает использование рекламы на иностранном языке при условии, что нет искажения самой информации и сделан перевод на русский язык, так как знание иностранного языка необязательно для граждан России.
Сегодня в администрации Махачкалы прошло совещание по поводу размещения рекламы в городе, участники которого обсуждали в том числе поручение Меликова. Они решили разработать единые рекомендации по содержанию вывесок и баннеров для их изготовителей.