«Зона права»: в первой половине 2020 года средний штраф за насилие в семье в России составил 5 323 рубля

В России за первые шесть месяцев этого года средняя сумма штрафа за насилие в семье составила 5 323 рубля. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитной организации «Зона права», которая проанализировала статистику Судебного департамента при Верховном суде.

Правозащитники изучили решения судов по административной статье о побоях (ч. 6.1.1 КоАП). Нижняя планка штрафа по ней — 5 тысяч рублей, верхняя — 30 тысяч. В 41 120 случаях суды вынесли решения о штрафах, их общая сумма составила свыше 218 миллионов рублей. Всего по статье о побоях был привлечен к ответственности 50 291 человек.

Правозащитники также проанализировали статьи Уголовного кодекса о семейно-бытовом насилии. Это умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК), нанесение побоев человеком, подвергнутым административному наказанию (ст. 116.1 УК) и истязание (ч. 1 ст. 117 УК). По ним привлечены к уголовной ответственности 1 858 человек. Правозащитники особо отметили, что из 754 человек, осужденных по ст. 116.1 УК, у 504 нет постоянного источника дохода, еще 27 — нетрудоспособны, 12 человек безработные.

За первую половину 2019 года суды рассмотрели 88671 административное дело о побоях, отметили в «Зоне права». Тогда 47 464 завершись штрафами на сумму более 255 миллионов рублей. Средний размер штрафа составил 5 381 рублю. К уголовной ответственности по статьям, связанным с семейно-бытовым насилием, за тот же период привлекли 2 240 человек.

Законопроект о профилактике домашнего насилия до сих пор не внесен на рассмотрение в Госдуму. Его авторы предлагают ввести систему охранных ордеров и помощи пострадавшим, а также закрепить в законодательстве понятия профилактики семейно-бытового насилия и описать его виды.