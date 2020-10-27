Новый глава «Российского экологического оператора» ушел в отставку

Илья Гудков покинул пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО). Он занимал эту должность менее года, как и его предшественник Денис Буцаев. Об уходе начальства сообщила пресс-служба компании.

В заявлении говорится, что решение приняли после разработки федеральной схемы по обращению с отходами, которая стала фундаментом для дальнейшей работы в этой области.

По словам бывшего гендиректора, ему удалось создать схему сбора, обработки и утилизации мусора, которая позволит сократить захоронения в два раза и обрабатывать отходы на сто процентов.

«Для меня это был определенный вызов. Справился я с ним или нет — судить не мне. Но с моей стороны это не было спонтанным решением», — добавил Гудков.

В пресс-службе не уточнили, кто займет должность главы РЭО.

Гудкова назначили руководителем РЭО по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина в конце января 2020 года сроком на три года. До этого он занимал должность советника Кобылкина.

Предшественник Гудкова Денис Буцаев ушел с поста руководителя компании спустя девять месяцев после назначения. Он был первым главой РЭО — компанию создали по указу президента в январе 2019 года. С этого момента в российских регионах (за исключением Москвы, Петербурга и Севастополя) вступили в силу новые правила утилизации ТКО («мусорная реформа»), вызвавшие рост коммунальных платежей. За сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение мусора отвечают региональные операторы. Их услуги оплачиваются физическими и юридическими лицами отдельно от услуг ЖКХ.