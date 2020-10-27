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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
Суд в Татарстане оправдал полицейского по делу о покушении на бывшего чиновника в 2011 году
Зеленодольский горсуд Татарстана оправдал полицейского Виталия Мельника по делу о покушении на бывшего зампредседателя исполкома Алексея Соловьева в 2011 году (ст. 30 ч. 3, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом пишет «Вечерняя Казань».
Суд оправдал Мельника «в связи с непричастностью к совершению преступления». Прокуратура требовала назначить ему восемь лет колонии строгого режима, рассказывало «Реальное время». В качестве отягчающего обстоятельства обвинение просило признать то, что на момент покушения Мельник был действующим сотрудником Звениговского райотдела МВД по Марий Эл, смягчающего — наличие у него малолетних детей.
Дело теперь вернут в СК, чтобы ведомство возобновила поиск организаторов и нападавших. Соловьев планирует обжаловать решение суда.
«Я опознал подсудимого, результаты четырех психофизиологических экспертиз подтвердили, что нападение на меня совершил именно Мельник. Как его могли оправдать?» — сказал он.
В октябре 2011 года на Соловьева возле его дома напал человек с ломом. Нападавшему удалось убежать, Соловьев попал в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами головы и гематомами различных частей тела. Он связал это с расследованием о доме Сергея Батина, который на тот момент был мэром Зеленодольска.
Теги:оправдательный приговор, полиция, татарстан, em
Против обвиняемого в организации убийств красноярского бизнесмена Быкова возбудили дело о неуплате налогов
Против красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, которому вменяют организацию убийств6 возбудили дело о неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК). Об этом сообщается на сайте управления СК по Красноярскому краю.
По версии следствия, в 2017-2019 годах Быков как физлицо не уплатил налоги на сумму свыше 65 миллионов рублей. В 2017 году он не уплатил более 12 миллионов рублей налогов как индивидуальный предприниматель, отметили в СК.
Быкова 23 октября отправили под арест по делу об организации убийства бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. За день до этого суд отпустил его под домашний арест по другому делу, но Быкова сразу же задержали.
В первый раз бизнесмена арестовали в начале мая. Быков стал фигурантом сразу нескольких уголовных дел: силовики заподозрили его в причастности к убийству члена возглавляемой им преступной группировки Александра Наумова и его приятеля Кирилла Войтенко в 1994 году. Сам предприниматель считает дело сфабрикованным и отрицает вину.