Суд в Татарстане оправдал полицейского по делу о покушении на бывшего чиновника в 2011 году

Зеленодольский горсуд Татарстана оправдал полицейского Виталия Мельника по делу о покушении на бывшего зампредседателя исполкома Алексея Соловьева в 2011 году (ст. 30 ч. 3, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Об этом пишет «Вечерняя Казань».

Суд оправдал Мельника «в связи с непричастностью к совершению преступления». Прокуратура требовала назначить ему восемь лет колонии строгого режима, рассказывало «Реальное время». В качестве отягчающего обстоятельства обвинение просило признать то, что на момент покушения Мельник был действующим сотрудником Звениговского райотдела МВД по Марий Эл, смягчающего — наличие у него малолетних детей.

Дело теперь вернут в СК, чтобы ведомство возобновила поиск организаторов и нападавших. Соловьев планирует обжаловать решение суда.

«Я опознал подсудимого, результаты четырех психофизиологических экспертиз подтвердили, что нападение на меня совершил именно Мельник. Как его могли оправдать?» — сказал он.

В октябре 2011 года на Соловьева возле его дома напал человек с ломом. Нападавшему удалось убежать, Соловьев попал в больницу с сотрясением головного мозга, ушибами головы и гематомами различных частей тела. Он связал это с расследованием о доме Сергея Батина, который на тот момент был мэром Зеленодольска.