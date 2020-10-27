Путин до сих пор не назначил врио губернатора Белгородской области. После отставки предыдущего главы региона прошло больше месяца

Президент Владимир Путин до сих пор так и не назначил временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области после отставки главы региона Евгения Савченко. Впрочем, в Кремле в этом проблемы не видят, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как передает «Интерфакс», представитель Кремля заявил, что в области «в любом случае есть человек, который сидит на хозяйстве».

«В данном случае это не означает, что там не ведется работа. Все-таки приоритет — обеспечение абсолютной бесперебойности работы региональных властей», — добавил он в ответ на замечания журналистов о том, что в разгар пандемии коронавируса регион остался без руководителя.

В законе о принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов не указаны конкретные сроки, в которые президент должен назначить врио.

Определяться с кандидатурой президенту пришлось после того, как 17 сентября в отставку ушел экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко — последний из тех, кто стал главой региона еще при Борисе Ельцине. В ходе осенних выборов 70-летний чиновник прошел в областную думу, что позволило ему занять кресло сенатора в Совете Федерации.