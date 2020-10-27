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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
Путин до сих пор не назначил врио губернатора Белгородской области. После отставки предыдущего главы региона прошло больше месяца
Президент Владимир Путин до сих пор так и не назначил временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области после отставки главы региона Евгения Савченко. Впрочем, в Кремле в этом проблемы не видят, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как передает «Интерфакс», представитель Кремля заявил, что в области «в любом случае есть человек, который сидит на хозяйстве».
«В данном случае это не означает, что там не ведется работа. Все-таки приоритет — обеспечение абсолютной бесперебойности работы региональных властей», — добавил он в ответ на замечания журналистов о том, что в разгар пандемии коронавируса регион остался без руководителя.
В законе о принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов не указаны конкретные сроки, в которые президент должен назначить врио.
Определяться с кандидатурой президенту пришлось после того, как 17 сентября в отставку ушел экс-губернатор Белгородской области Евгений Савченко — последний из тех, кто стал главой региона еще при Борисе Ельцине. В ходе осенних выборов 70-летний чиновник прошел в областную думу, что позволило ему занять кресло сенатора в Совете Федерации.