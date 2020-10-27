Госдума приняла в третьем чтении законопроекты «О правительстве» и «О Конституционном суде (КС)». Соответствующие документы опубликованы на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, регламентирующему деятельность правительства, президент сможет назначить премьер-министра только после утверждения его Государственной думой. Через утверждение Госдумой также назначаются и министры.

Ранее президент после трехкратного отклонения нижней палатой парламента представленных кандидатур был обязан назначить председателя правительства, распустить Госдуму и назначить новые выборы. Теперь же кандидатуры вице-премьеров и министров Госдуме можно будет предложить трижды, в случае отклонения президент сможет назначить их самостоятельно без роспуска Госдумы.

После одобрения депутатами представленных кандидатур президент будет обязан назначить их на должность, но он вправе потом и отстранить их, причем уже без учета мнения Думы. Президент сможет отправить в отставку и главу правительства без роспуска самого правительства.

Руководителей Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИДа глава государства будет назначать после консультаций с Советом федерации.

Третье чтение прошел и закон о КС, в соответствии с которым суд получает право по запросу президента проверять конституционность законопроектов и принятых законов до их подписания президентом. Суду также поручено проверять, возможно ли исполнение в России решения иностранного или международного суда (в частности, Европейского суда по правам человека).

При этом число судей КС сократится с 19 до 11. Президент получит право вносить в Совфед не только кандидатуры новых членов суда, но и представления о прекращении их полномочий.

Самой обсуждаемой стала поправка о запрете публиковать «особое мнение» судьи КС — документ, в котором сформулирована позиция судьи, несогласного с решением коллегии или с приговором. Согласно новому проекту закона, судьям КС запретят обнародовать «особое мнение» и ссылаться на него, а также в какой-либо форме критиковать решения суда.

Ранее судьи имели право публиковать свои мнения. Судья Конституционного суда Константин Арановский пользовался этой возможностью: в частности, в декабре 2019 года в своем «особом мнении» он назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

Все законопроекты стали продолжением конституционных поправок и принятия новой Конституции на общероссийском голосовании. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.