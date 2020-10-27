Биатлониста Устюгова лишили золота за победу на Олимпиадах в Сочи и Ванкувере из-за допинга 

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) признала российского биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишила его золотых медалей Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и 2014 года в Сочи. Об этом ТАСС сообщил адвокат спортсмена Алексей Панич.

CAS аннулировала все результаты Устюгова в период с 24 января 2010 года по конец сезона 2013/14. Таким образом, спортсмена лиши золотой медали в масс-старте и командной бронзовой награды в эстафете на соревнованиях 2010 года, а вместе с ним аннулировали результаты Ивана Черезова, Максима Чудова и Антона Шипулина. Также Устюгова, Алексея Волкова, Дмитрия Малышко и Антона Шипулина лишили командной золотой медали в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

При этом адвокат Устюгова отметил, что «решение CAS ADD не является окончательным и может быть обжаловано в CAS в течение 21 дня».

Панич заявил, что решение антидопинговой панели выглядит «смехотворно» и содержит нарушения материального и процессуального права. По его словам, Международный союз биатлонистов (IBU) «не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств», а «CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора». Адвокат отметил, что арбитр игнорировал доказательства невиновности Устюгова.

«Арбитр сделал абсолютно нелепый вывод о том, что повышенный гемоглобин в пробах 2017 года объясняется тем, что Устюгов просто продолжал принимать запрещенные вещества», — заявил Панич.

Он также добавил, что защита обжалует вердикт.

Ранее Устюгова обвинили в употреблении оксандролона – запрещенного вещества, считающегося допингом.

Международный союз биатлонистов заподозрил Устюгова в нарушениях в ноябре 2018 года. Вместе с ним под подозрения попали Александр Печенкин, Александр Чернышов и Светлана Слепцова. Первых двух дисквалифицировали на четыре года летом 2019 года. Слепцову отстранили от соревнований на два года в феврале 2020 года.