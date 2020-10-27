«Ты в сто крат хуже террориста»: Кадыров — о заявлениях Макрона после убийства учителя в Париже

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост в своем телеграм-канале, где высказался о заявлениях президента Франции Эмманюэля Макрона. Поводом послужило проведение во Франции акций в честь убитого учителя истории и географии Самуэля Пати и слова Макрона о тероризме и исламе.

«Что ж, Макрон, если ты называешь его [человека, отрубившего голову учителю истории в Париже — ред.] террористом, то в таком случае,

ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи.

Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — заявил Кадыров.

По мнению Кадырова, учитель истории сам спровоцировал трагедию, а террорист убил человека из-за «насмешек над верой и пародии на нее»: «В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал — сделали террористом».

Он добавил, что «никогда в истории такая политика не заканчивалась добром» и что, по его мнению, никто не имеет права относиться к исламу в насмешливой форме: «Мусульмане этого не простят».

«Издевательское отношение к религии, насмешки над ней — все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей. […] Прекрати, Макрон, пока еще не поздно, провокации и нападки на веру», — добавил глава Чечни.

Ранее о Макроне в том же духе высказался Муфтий Чечни и советник Кадырова Салах-Хаджи Межиев. Он назвал президента Франции «террористом номер 1». С заявлениями в адрес Макрона выступал и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который посоветовал Макрону «проверить психику».

16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин Абдулах Анзаров напал на школьного преподавателя и отрезал ему голову. Фотографию с места преступления он выложил в твиттер, добавив к ней подписи с угрозами в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона и других «неверных».

Предлогом для убийства, совершенного 18-летним «уроженцем Москвы чеченского происхождения» (как назвал его глава французской Национальной Антитеррористической прокуратуры) стало то, что на уроке гражданственности, рассказывая своим ученикам о принципах свободы слова, учитель показал карикатуру на пророка Мухаммеда.