«Протестуны эти болтаются по улицам»: Лукашенко — о начале всеобщей забастовки в Беларуси

Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания заявил, что, по его мнению, Беларусь начинается сталкиваться «с террористическими угрозами». Так он отреагировал на действия протестующих, которых назвал «протестунами», в первые дни общенациональной забастовки в Беларуси, инициированной Светланой Тихановской. Об этом сообщает государственное агентство «БелТа».

«Вы, наверное, помните мое заявление, когда я сказал, что мы должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам. Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. […] И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли.

Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли».

Лукашенко добавил, что действия протестующих — это действия «организованных преступных групп с признаками терроризма»: «Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — выразил мнение Лукашенко.

По его мнению, призывы к ультиматумам и забастовкам идут «из Польши и Литвы» и «никого не надо уговаривать — ни рабочих, ни студентов, ни врачей, ни учителей, ни госслужащих»: «Пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить», — заявил он.

Накануне стало известно о забастовках на таких предприятиях, как «Гродно-Азот», Минский тракторный завод, Минский завод колесных тягачей, Минский электротехнический завод, «Белкоммунмаш». По всей Беларуси не открылись магазины, кафе, парикмахерские, студенты также бастовали и проводили свои студенческие акции.

МВД Беларуси отчиталось, что в ходе мирных акций 26 октября силовики задержали 581 человека, из них 434 (около 75% от всех задержанных вчера) сейчас находятся в ИВС.

26 октября оппозиция в Беларуси, как и обещала две недели назад, начала общенациональную забастовку. Правящий страной с 1994 года Александр Лукашенко не выполнил ни одно из условий «Народного ультиматума», о котором объявила Светлана Тихановская: не инициировал расследование пыток задержанных демонстрантов, не освободил политических заключенных и не ушел в отставку.

Днем ранее, 25 октября, в стране прошли традиционные воскресные массовые акции протеста. На шествии в Минске силовики без опознавательных знаков стали закидывать протестующих десятками светошумовых гранат и стрелять в них резиновыми пулями. Многие граждане Беларуси получили ранения, «Новая газета» опубликовала свидетельство, что как минимум одному человеку резиновой пулей перебило живот.