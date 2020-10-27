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№ 118 от 26 октября 2020

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Глава ростовского Минздрава ушла в отставку на фоне скандала с гибелью пациентов из-за нехватки кислорода 

Общество1 005

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Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская подала в отставку. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

«Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева, сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

В отставку региональный министр подала вскоре после разразившегося в регионе скандала с гибелью 13 пациентов из-за нехватки кислорода в одной из больниц Ростова-на-Дону.

Очевидцы и сотрудники госпиталя утверждали, что люди погибли в результате одновременного прекращения подачи кислорода в палаты интенсивной терапии и общее отделение. Врачи рассказывали, что из-за нехватки им приходилось перераспределять кислород между пациентами, снижать его концентрацию в смеси, временно отключать одних людей от системы, чтобы помочь наиболее тяжелым пациентам.

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Должность министра здравоохранения Быковская занимала с 2004 года. Год назад чиновницу задержала ФСБ по делу о превышении должностных полномочий (286 УК). По данным СМИ, действия силовиков могли быть связаны с тем, что ФАС обнаружила нарушения при проведении закупок с участием регионального Минздрава. Суд отправил ее под домашний арест, но спустя два месяца не продлил ей меру пресечения: Быковская вернулась к работе.

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Теги:
sn, коронавирус, минздрав, ростов-на-дону
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