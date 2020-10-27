CNN: власти США готовятся к возможным беспорядкам после выборов президента

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США проводит подготовку к возможным протестам, которые могут начаться после президентских выборов 3 ноября. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников и источников силовых ведомств.

По информации источников телеканала, усиленную подготовку проводят два ведомства МВБ — Иммиграционная и таможенная полиция и Погранично-таможенная служба. Эти подразделения привлекались летом для подавления беспорядков в Портленде и Вашингтоне.

«У нас есть группы, готовые действовать по мере необходимости», — рассказал CNN Кен Куччинелли, высокопоставленный чиновник, иполняющий обязанности заместителя секретаря национальной безопасности. Он добавил, что у них «нет каких-либо конкретных данных, которые предполагают какую-либо конкретную угрозу насилия».

На данный момент, по словам Куччинелли, нет сведений о «назревающем насилии», связанном с предстоящими выборами, но отметил, что это может быстро измениться.

Телеканал сообщает, что с января было проведено более 50 встреч, на которых присутствовали представители Совета национальной безопасности, Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, а также различные спецслужбы и военные.

По словам источника CNN, такой уровень планирования на случай непредвиденных обстоятельств является стандартной практикой перед национальными выборами.

Как уточнили источники американского телеканала, в случае, если на президентский выборах победит действующий президент США Дональд Трамп, федеральные и городские чиновники ожидают демонстрации в крупных городах с демократическим большинством по всей стране, особенно в Нью-Йорке и Вашингтоне (округ Колумбия). Если победит кандидат от демократической партии Джо Байден, власти не ожидают таких же масштабных протестов, но тем не менее готовятся к ним.

Последние крупные массовые протесты вспыхнули в США этим летом из-за убийства Джорджа Флойда. Убийство Флойда спровоцировало многомесячные протесты за права чернокожих жителей США и всего мира. В Штатах движение Black Lives Matter охватило все крупные города, в Нью-Йорке, Сиэтле и Портленде демонстрации переросли в создание автономных зон без полиции и занятие административных зданий, против демонстрантов выступала Нацгвардия. При этом президент США Дональд Трамп запретил полиции применять удушающие приемы.