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№ 118 от 26 октября 2020Читать номер
Российские врачи зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки
В России за сутки выявили еще 16 550 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Медики также зафиксировали рекордное с начала пандемии количество смертей: за последний день инфекция унесла 320 жизней. В Москве непосредственно от коронавируса за сутки умер еще 61 пациент: таким образом, общее число летальных исходов в столице превысло 6,5 тысячи, а в России — 26,5 тысячи.
В столице диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 4312 человек, в Санкт-Петербурге — у 721, в Подмосковье — у 496. Всего с начала пандемии в COVID-19 выявили у 1 547 774 жителей России.
На фоне роста числа заболевших Роспоребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим: средства защиты нужно будет носить в лифтах, на парковках и в общественном транспорте.
Теги:sn, россия, пандемия, коронавирус
В Беларуси задержали сотрудницу «Ельцин центра»
«Новая газета»редакция
В Барановичах Брестской области правоохранители задержали руководителя интернет-проектов «Ельцин центра» Марину Петрушко. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе центра.
«Она гражданка России, Барановичи — ее малая родина. Она приехала туда в очередной отпуск навестить маму. Мама болеет, перенесла инсульт, и Марина из-за пандемии ее очень давно не видела. Она долго откладывала отпуск и вот наконец выбралась. Ее задержали на автобусной остановке как раз по дороге в ту квартиру, где мама живет», — рассказала первый заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень.
По словам адвоката Антона Гашинского, который теперь представляет интересы Петрушко, ей вменили участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34 КоАП РБ).
Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания в городском РОВД. «Она чувствует себя удовлетворительно, но жалуется на то, что в изоляторе очень холодно, он не отапливается», — рассказал ТАСС защитник. В изоляторе Петрушко останется до суда, который может состояться сегодня или завтра. Своей вины она не признает.