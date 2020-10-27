Российские врачи зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки

В России за сутки выявили еще 16 550 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Медики также зафиксировали рекордное с начала пандемии количество смертей: за последний день инфекция унесла 320 жизней. В Москве непосредственно от коронавируса за сутки умер еще 61 пациент: таким образом, общее число летальных исходов в столице превысло 6,5 тысячи, а в России — 26,5 тысячи.

В столице диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 4312 человек, в Санкт-Петербурге — у 721, в Подмосковье — у 496. Всего с начала пандемии в COVID-19 выявили у 1 547 774 жителей России.

На фоне роста числа заболевших Роспоребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим: средства защиты нужно будет носить в лифтах, на парковках и в общественном транспорте.