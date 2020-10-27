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№ 118 от 26 октября 2020

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В Беларуси задержали сотрудницу «Ельцин центра» 

Общество171

171
 

В Барановичах Брестской области правоохранители задержали руководителя интернет-проектов «Ельцин центра» Марину Петрушко. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе центра. 

«Она гражданка России, Барановичи — ее малая родина. Она приехала туда в очередной отпуск навестить маму. Мама болеет, перенесла инсульт, и Марина из-за пандемии ее очень давно не видела. Она долго откладывала отпуск и вот наконец выбралась. Ее задержали на автобусной остановке как раз по дороге в ту квартиру, где мама живет», — рассказала первый заместитель исполнительного директора «Ельцин центра» Людмила Телень.

По словам адвоката Антона Гашинского, который теперь представляет интересы Петрушко, ей вменили участие в несанкционированном массовом мероприятии (23.34 КоАП РБ). 

Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания в городском РОВД. «Она чувствует себя удовлетворительно, но жалуется на то, что в изоляторе очень холодно, он не отапливается», — рассказал ТАСС защитник. В изоляторе Петрушко останется до суда, который может состояться сегодня или завтра. Своей вины она не признает. 

Теги:
sn, ельцин-центр, задержания, беларусь

Роспотребнадзор ввел по всей России всеобщий масочный режим 

Общество3 657

3 657
 

Роспотребнадзор ввел в России всеобщий масочный режим и запретил работу ночных ресторанов и развлекательные мероприятия по всей стране «в связи с продолжающимся глобальным распространением новой коронавирусной инфекции». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

Согласно постановлению, всем россиянам необходимо носить маски в местах скопления людей, общественном транспорте, такси, лифтах и на парковках. Также Роспотребнадзор приостановил работу заведений, где организуют развлекательные мероприятия, и работу заведений общественного питания с 23:00 до 06:00.

В ведомстве обязали усилить режим дезинфекции в общественном транспорте и в местах массового скопления людей и принять меры по защите от COVID-19 людей в группе риска — жителей старшего возраста и тех, кто болеет хроническими заболеваниями. 

Постановление вступает в силу с 28 октября.

Эпидемиологическая ситуация в России может вновь обостриться в феврале–марте 2021 года, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. 

«После новогодних праздников в феврале–марте эпидемический процесс снова интенсифицируется, и к летним показателям мы вернемся, скорее всего, ближе к лету», — сказала она.

По мнению Пшеничной, для того чтобы заболеваемость COVID-19 пошла на убыль, большая часть населения должна быть невосприимчивой к вирусу или благодаря антителам после перенесенного коронавируса, или после вакцинации, или при клеточной памяти лимфоцитов.

Накануне, 26 октября, в России зафиксировали очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки — 17 347 новых случаев COVID-19. В Дептрансе Москвы заявили, что в столичное метро и МЦД (Московские центральные диаметры) пассажиров с повышенной температурой не будут пускать в транспорт — температуру людей будут измерять тепловизионные приборы, на которых власти столицы уже потратили не менее 397 млн. рублей.

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Теги:
ng, COVID-19, медицинские маски, коронавирус
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